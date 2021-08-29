2021/08/29 | 19:46 - المصدر: الايام نيوز

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ظهرت المقالة صالح: النزاعات في المنطقة قادت إلى حقيقة واحدة هي أن الكل متضرر ولا أحد فائز فيها أولاً على الايام نيوز.

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