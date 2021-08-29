2021/08/29 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة رئيس الجمهورية في ملتقى الرافدين للحوار 2021 ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة رئيس الجمهورية في ملتقى الرافدين للحوار 2021 ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).