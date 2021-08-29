مالية كردستان تعلن موعد بدء صرف رواتب شهر آب

2021/08/29 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، الأحد، مواعيد صرف رواتب شهر آب لموظفي الإقليم.وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قائمة جديدة لتوزيع الرواتب لعدد من الوزارات يبدأ فيها التوزيع من يوم غد الإثنين لراتب شهر آب”.وبحسب البيان، فأن تسلسل القائمة على النحو التالي: وزارة الداخلية …

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