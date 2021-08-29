2021/08/29 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تغلب فريق برشلونة على ضيفه خيتافي، في مباراة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، التي أقيمت على ملعب (كامب نو) ، بنتيجة (2-1).

وبذلك يرفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 7 نقاط، ليتشارك الصدارة، مع ريال مدريد، وفالنسيا، وريال مايوركا، وإشبيلية، وبقي خيتافي الثامن عشر بدون نقاط.

في وقت مُبكر، وبالتحديد عند الدقيقة الـ 2، تمكن صاحب الأرض من التقدم في المواجهة، بعد كرة مررها جوردي ألبا من اليسار، إلى المتقدم سيرجي روبيرتو ليدونها في المرمى.

وإكتوى برشلونة بنيرانه القديمة، حيث سجل لاعبه السابق ساندرو راميريز هدف التعادل للضيوف، بعد أن أنهى هجمة رائعة لخيتافي في الشباك، عند الدقيقة الـ 18.

ولكن من هجمة برتقالية هولندية خالصة، استعاد برشلونة التقدم، وسجل هدف الفوز، بعد كرة لعبها دي يونج لديباي، ليمر ممفيس ببراعة كبيرة، ويسجلها في المرمى، عند الدقيقة الـ 29.

وفي الدقائق الأخيرة من شوط المواجهة الأول أنقذ حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن مرمى فريقه من كرة خطيرة من جانب خيتافي.

فريق العاصمة كان الطرف الأفضل في العمل الهجومي خلال مجريات الشوط الثاني، حيث واصل شتيجن تألقه، ليقود فريقه للفوز، بنتيجة (2-1).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يفوز على خيتافي بهدفين لواحد ضمن مباريات الدوري الاسباني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يفوز على خيتافي بهدفين لواحد ضمن مباريات الدوري الاسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).