برهم صالح:انهيار المنظومة الإقليمية في المنطقة وراء استحكام ازماتها

2021/08/29 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،ان انهيار المنظومة الإقليمية في المنطقة وراء استحكام ازماتها.وقال صالح خلال افتتاح أعمال ملتقى الرافدين: الان هناك حاجة ماسّة لمنظومة عمل سياسية وامنية واقتصادية لمواجهة تحديات العصر من الإرهاب وتقلبات الاقتصاد والتغيرات المناخية الخطيرة"./انتهى8

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