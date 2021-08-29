وزير الثقافة يوافق على إنتاج أربعة عروض مسرحية جادة ونوعية تليق بتاريخ المسرح العراقي

2021/08/29 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وافق وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم على إنتاج أربعة عروض مسرحية، وتوفير الكلف المالية اللازمة لانتاج هذه العروض لحساب دائرة السينما والمسرح.وذكر بيان الوزارة ان هذه الخطوة تاتي في إطار سعي الوزارة للنهوض بواقع المسرح العراقي المشهود له بالصدارة .و اشار البيان الى ان العروض المسرحية المشمولة بالدعم تتميز بأنها عروض جادة ونوعية، ويمكن أن تشارك في مهرجانات عربية كبرى وهي : (إيز دان) لمؤلفه كرار فياض، وإخراج مهند علي، و(شباك أوفيليا) تأليف :جواد كاظم حسين، وإخراج مناضل داود، ومسرحية (25 ريختر)، تأليف وإخراج علاء قحطان زغير، ومسرحية (ذي مويز) تأليف : جمال عبيد الشاطىء، وإخراج علاوي حسين علاوي./انتهى9

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