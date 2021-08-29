صالح يستعرض الازمات: هذا ما تحتاجه منطقتنا اليوم

2021/08/29 | 20:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ان النزاعات والتوترات المستحكمة في المنطقة قادت الى حقيقة واحدة، وهي ان الكل متضرر ولا احد فائز فيها.

واشاد صالح خلال ملتقى الرافدين، (29 اب 2021)، "بجهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تنظيم اجتماع مؤتمر بغداد"، مبينا ان "المنطقة بحاجة إلى منظومة جديدة تستند إلى المشتركات".

واشار الى ان "المنطقة تشهد تحولات كبرى"، مشددا على ضرورة "إعادة دور العراق المحوري في المنطقة بعيدا عن الصراعات".

وبين انه "يجب ان تكون الانتخابات القادمة نقطة تحول نحو التغيير ومعالجة الأزمات في البلد".

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