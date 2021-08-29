2021/08/29 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ بعد اكتمال أعمال مؤتمر ما سمي بالشراكة والتعاون في بغداد، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة شملت مدينة الكاظمية وتحديدا مرقد الكاظم يرافقه رئيس وزراء الطوائف والقوميات والاديان مصطفى الكاظمي، والتقى برجال دين وزار المكتبة هناك، كما تسلم كتابا على غلافه صورة للسيستاني.



ليحزم حقائبه شمالا إلى مدينة الموصل ويزور إحدى الكنائس ويلتقي برجال دين مسيحيين، وبعدها يذهب إلى موقع الجامع النوري برفقة ر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول جولة الرئيس الفرنسي في العراق - جلال الصباغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول جولة الرئيس الفرنسي في العراق - جلال الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).