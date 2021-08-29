المعلمة كلثوم عودة من مدرسة المسكوبية في الناصرة الى بروفسور في جامعة بطرسبورغ - نبيل عودة

2021/08/29 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة *استعرض في هذا التسجيل أهم الروافد في تكوين الأدب العربي الحديث، بدءا من المدارس الروسية في فلسطين، والتي فتحت أدبنا على الأدب الروسي في ذلك الوقت المبكر، وكيف ردت تلك المدارس الجميل لروسيا من خلال ابنه الناصرة التي كانت من أركان تأسيس دراسات اللغة والأدب العربي في روسيا********قصة حياة المرأة العربية من الناصرة كلثوم عودة (1892-1965) أصبحت نموذجًا يحتذى للمرأة المصممة على التقدم.



وهنا أقد ......





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