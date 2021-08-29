موقف حزب العمال الشيوعى المصرى فى القضية الوطنية فى مرآة الإستشراق - الماركسى - - سعيد العليمى

2021/08/29 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى نشر هذا النص كمدخل للجزء الثانى من الوثائق التأسيسية لحزب العمال الشيوعى المصرى – بمناسبة مرور خمسون عاما على تأسيسه تحت عنوان : القضية الوطنية – تقديم جينارو جيرفازيو وتحقيق سعيد العليمى عن دار المرايا – القاهرة – 2021 .



وللأسف لم تنشر هوامش هذا المدخل رغم أنها ليست أقل أهمية من المتن فضلا عن أن هناك مصادر وأفكار تقتضى الأمانة العلمية نسبتها لأصحابها .



لذا أعيد هنا نشر النص كاملا المعنون : ماركس ......





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