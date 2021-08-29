بحضور بايدن وزوجته.. استقبال جثامين العسكريين الأميركيين ضحايا هجوم كابل

2021/08/29 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، جثامين العسكريين الأميركيين اللذين قضوا في هجوم مطار كابل، الخميس.

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