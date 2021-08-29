الرئيس الأمريكي يشهد وصول رفات الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في هجوم مطار كابول

2021/08/29 | 20:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، وصول 13 حالة ملفوفة بالأعلام لرفات جنود أمريكيين قتلوا في أفغانستان إلى قاعدة دوفر الجوية بالولايات المتحدة.

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