الكهرباء بشأن الاتفاق مع الاردن: المباشرة بالعمل قريباً

2021/08/29 | 20:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل خطة تحتاج الى تمويل مالي وقد وضعنا خطة وطالبنا بتمويل مالي بسيط.

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