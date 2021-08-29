2021/08/29 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، إخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2021)، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة، تقاطع المسبح تحديداً".

وأضاف أنها "طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر انتشارها الى المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية داخل المخزن المحترق".

وتابع، "على إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل ذلك المخزن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تخمد حريقاً في مخزن للأجهزة الكهربائية بمنطقة الكرادة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تخمد حريقاً في مخزن للأجهزة الكهربائية بمنطقة الكرادة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).