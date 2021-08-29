2021/08/29 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حريق وسط بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).