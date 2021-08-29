ثلاثة مستويات تتحكم بوصول الأدوية إلى العراق

2021/08/29 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت شركة كيماديا التابعة لوزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تقسيم أولوية وصول الأدوية للبلاد إلى ثلاثة مستويات.

وقال مدير عام شركة كيماديا علي البلداوي، بحسب الإعلام الرسمي، إنه "لا يوجد اي تلكؤ بوصول بعض الادوية الى العراق وإنما القائمة الاساسية للادوية المعمول بها تقسم الى ثلاثة مستويات"، لافتا الى أن "وزارة الصحة معنية بتوفير المستوى الاول من الادوية الرئيسية اما المستويين الثاني والثالث قد تكون غير رئيسية او بديلة".

وأشار إلى أن "أدوية القائمة الرئيسة أقرت 620 مادة دوائية"، موضحا أن "القائمة أقرت بموجب تقارير اختصاصيين من مختلف الوزارات المعنية مثل الصحة والتعليم العالي وعلى مستويات علمية عالية".

وأضاف، أن "المستويين الثاني والثالث غالبا هي بدائل عن الادوية الموجودة".

ولفت إلى أن "الموازنة المخصصة للشركة تمثل عائقا لشمول جميع الادوية"، مؤكداً أن "زيادة التخصيصات المالية بالموازنة تحقق انفراجا كبيرا للشركة".

وبين أن "الشركة أكدت سابقا أن هناك نظاما صحيا مرضيا بحاجة الى ثلاثة تريليونات دينار، الا أن الموازنة منحت الشركة تريليونا و300 مليار دينار وأضيفت لها 750 مليارا لمواجهة جائحة كورونا".

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