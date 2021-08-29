اخماد حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة ببغداد

2021/08/29 | 20:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة تقاطع المسبح وسط بغداد دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية ./انتهى9

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