الحلبوسي : يجب إيجاد حلول واقعية للتحديات في العراق

2021/08/29 | 20:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة إيجاد حلول واقعية للتحديات في العراقوقال الحلبوسي خلال مشاركته في ملتقى الرافدين : اننا يجب ان ننظر للانتخابات على أنها وسيلة للشروع بخطة الإصلاح./انتهى9

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