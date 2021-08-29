2021/08/29 | 20:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير النفط يوجه ببناء مساكن للمسنين وذوي الاحتياجات والعاملين بالقطاع النفطي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:51

واع/

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