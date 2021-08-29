إخماد حريق داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في الكرادة

2021/08/29 | 20:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق أندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في تقاطع المسبح في منطقة الكرادة تحديداً وسط بغداد.وذكر بيان للمديرية، ان “فرق الدفاع المدني عزلت وطوقت النيران وأبعدت خطر انتشارها الى المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية داخل المخزن […]

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