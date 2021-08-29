"الكهرباء" العراقية تتعهد بإضافة طاقة حتى 6 آلاف ميجاواط حال إقرار الموازنة

2021/08/29 | 21:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تعهدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، بإضافة طاقة تتراوح بين أربعة آلاف إلى ستة آلاف ميجاواط في حال إقرار موازنة السنة المالية المقبلة.وقال المكلف بشؤون وزارة الكهرباء عادل كريم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بشأن …

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