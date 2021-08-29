الدفاع المدني تعلن إخماد حريق في الكرادة وسط بغداد

2021/08/29 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن إخماد حادث حريق داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة تقاطع المسبح تحديدا وسط بغداد”.وأضافت أن “الفرق طوقت وعزلت …

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