الرعاية الاجتماعية تتحرك لإطفاء الديون المترتبة بذمة المحاضرين المجانيين

2021/08/29 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الرعاية الاجتماعية، اليوم الاحد، عزمها رفع كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإطفاء الديون المترتبة بذمة المحاضرين المجانيين بعد ان تم تعينهم بصفة عقد وكانوا ويتقاضون الاعانة الاجتماعية.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان رئيسها “هدى سجاد استقبلت اليوم، وفد من المحاضرين المجانيين والاداريين من محافظة …

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