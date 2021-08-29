2021/08/29 | 21:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، اعتقال مطلوبين بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وأحد "تجار المخدرات".

وذكرت الخلية في بيان، 29 آب/أغسطس، أنّ الاعتقالات جرت "بعمليات متفرقة تميزت بالنوعية والاستباقية وفق معلومات دقيقة".

وأوضح البيان، أنّ "شعبة استخبارات الفرقة الخامسة، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، تمكنت وبمشاركة القوات البرية من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في الرطبة يستقل عجلة بيك آب تستخدم لأغراض النقل والمتاجرة بالمخدرات".

وأضاف البيان، أنّ "المفارز الاستخبارية وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة 19 تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة مدخل الطبعات بقضاء الرطبة في الأنبار، فيما استطاعت المفارز الاستخبارية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة 74 من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين قدما من الفلوجة باتجاه منفذ طريبيل الحدودي".

وأكّد البيان، أنّ "جميع الإرهابيين المعتقلين مطلوبون للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث جرى تسليمهم لجهة الطلب، في حين تم تسليم تاجر المخدرات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

اقرأ/ي أيضًا:

عملية لجهاز مكافحة الإرهاب تطيح بـ "أبو منصور" في أربيل

جهاز مكافحة الإرهاب يتحدث عن مهامه في الطارمية: خاطفة وسريعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة استخبارية في الأنبار تطيح بـ "إرهابيين" وتاجر مخدرات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة استخبارية في الأنبار تطيح بـ "إرهابيين" وتاجر مخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).