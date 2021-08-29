2021/08/29 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة النفط، اليوم الاحد، حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة الفاعلة في الخدمة المجتمعية، موضحة انه سيتم بناء مجمعات سكنية عمودية للعاملين في القطاع النفطي، ودار للمسنين ومدارس نموذجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط: بناء مجمعات سكنية ودور ايواء ومدارس نموذجية لهذه الفئات المركز الخبري الوطني.

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