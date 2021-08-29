طالبان تدين ضربة أمريكية بطائرة مُسيّرة استهدفت سيارة انتحاري لداعش في كابول

2021/08/29 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت حركة طالبان، الأحد، بضربة أمريكية بطائرة مُسيّرة ضد مفجر انتحاري مشتبه به من تنظيم داعش - خراسان في كابول، قائلة إن الولايات المتحدة انتهكت سيادة أفغانستان.

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