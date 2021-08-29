توب 5: ضربة أمريكية لداعش بكابول.. ورد مثير للكاظمي على وزير خارجية إيران

2021/08/29 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ضربة أمريكية لسيارة مفخخة لداعش - خراسان في كابول، وحضور الرئيس الأمريكي وصول رفات الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في هجوم مطار كابول، وضجة رد الكاظمي على معلومة خاطئة لوزير خارجية إيران، مرورًا بتدشين أردوغان لطائرة مسيرة هجومية، وصولا إلى ترتيب جوازات السفر العربية الأكثر قوة حول العالم خلال جائحة كورونا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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