صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

2021/08/29 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة.وقال الحجامي في بيان، إن “التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:

أبو دشير————6أبو غريب ———-40الاعلام————-19البياع—————9التاجي————–51الحارثية————–9الحرية————–72الدورة————–37السيدية————-29الشرطة الخامسة—–10الشعلة————-61الصالحية————6الطارمية————26الطوبجي————-8العامرية————-16العطيفية————-7العلاوي————-5الغزالية————-15القادسية————-18الكاظمية————-32المحمودية————49المنصور————-11المواصلات———–14اليرموك————–5حي الجامعة———–2حي الجهاد———–16حي الخضراء———1حي العامل———–17حي العدل————-2حي الفرات———-10جانب الرصافة———9

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