برشلونة يتجاوز عقبة خيتافي بثنائية ديباي وسيرجيو روبيرتو

2021/08/29 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه خيتافي، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.وسجل هدفي برشلونة كل من سيرجيو روبيرتو (2) وممفيس ديباي (30)، بينما جاء هدف خيتافي الوحيد عن طريق ساندرو راميريز (19).وارتفع رصيد برشلونة إلى 7 نقاط، ليقفز إلى المركز الرابع بسلم ترتيب الليجا، فيما بقي رصيد خيتافي خالي من النقاط ليستمر في المركز الثامن عشر.

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