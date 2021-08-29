رئيس الوزراء القادم صدري 'قح'.. قيادي بالتيار الصدري يكشف التفاصيل

2021/08/29 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الاحد، ان رئيس الوزراء القادم هو فرصة العراق الاخيرة، بشرط ان يكون "صدري قح".

وذكر الزاملي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (29 اب 2021)، انه عندما قلنا رئاسة الوزراء صدرية، واستحقاقنا الانتخابي لا يقل عن 100 مقعد في المرحلة القادمة، احترقت الدنيا وانقلبت، وحصلت تفجيرات في مدينة الصدر واحترق مستشفى الحسين ومستشفى اخر في بغداد، وحدثت سلسلة حوادث من حرق مستشفيات وتفجيرات واغتيالات وقتل.

وأضاف انه "لدينا مشروع لبناء واعمار البلد وان الانتخابات القادمة ورئيس الوزراء القادم هو فرصة العراق الاخيرة بشرط ان صدريا"، مشيرا بالقول وفي حال "لم يأت رئيس وزراء بتوجه ووعي صدري فلن تقوم قيامة للبلد، فقد جربنا الكل وكلها فساد وخراب وارهاب، وتوجهنا ان يكون رئيس الوزراء صدري قح".

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