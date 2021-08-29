الصحة النيابية: البلاد تنجو في أمرين من الموجة الرابعة

2021/08/29 | 22:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوصت لجنة الصحة النيابية، الأحد، بإتخاذ اجرائين للحد من انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا في البلاد.وقالت عضو لجنة الصحة النيابية منال المسلماوي، ان “هنالك امران مهمان ينجيان البلاد من دخوله الموجة الرابعة بالتزامن مع دخولها لباقي البلدان”.وبينت المسلماوي ان “يكون هنالك جدية في تلقي اللقاح المضاد لكورونا والالتزام بالاجراءات الوقائية هذين الامرين […]

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