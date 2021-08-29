توتنهام في صدارة الدوري الإنكليزي

2021/08/29 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفرد توتنهام هوتسبرز بصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، محققا فوزه الثالث تواليا على حساب الوافد الجديد واتفورد 1-صفر في المرحلة الثالثة الاحد على ملعبه، فيما عاد مانشستر يونايتد بفوز متأخر على حساب مضيفه ولفرهامبتون 1-صفر ليلحق بركب أندية المقدمة.

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