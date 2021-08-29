الكهرباء تتحدث عن خطة خلال 5 سنوات: سنصل إلى 45 ألف ميغاواط

2021/08/29 | 22:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الكهرباء، على إمكانيتها للوصول بمنظومة الطاقة العراقية إلى 45 ألف ميكاواط في خمس سنوات، فيما حددت وقت البدء بتطبيق الاتفاقية مع الأردن.

تقول الكهرباء إن لديها نقص بحدود 14 ألف ميكاواط وهذا يحتاج إلى خطة متوسطة المدى لثلاث سنوات

وقال المكلف بشؤون وزارة الكهرباء عادل كريم في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "بشأن اتفاقيتنا الموقعة مع الأردن تم تخصيص الأموال واختيار الشركة وتحديد المسار وستتم المباشرة بالعمل قريبًا في الصيف المقبل".

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وأضاف كريم، أن "التفاوض جار مع أخواننا الخليجيين ويجري حاليًا حل المسائل الفنية والاقتصادیة ونأمل التوقيع قريبًا، ونحن في تفاوض مستمر مع السعوديين"، متابعًا أنه "في مجال الطاقات المتجددة العراق خطا خطوة كبيرة جدًا، وعملاقة حسب قرارات مجلس الوزراء وتم الإيعاز إلى الوزارة ووافقت الحكومة العراقية بإنجاز 7500 ميكاواط من الطاقات النظيفة والاتفاق مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال".

وبيّن أنه "كل خطة تحتاج إلى تمويل مالي وقد وضعنا خطة وطالبنا بتمويل مالي بسيط، وفيما لو تم إقرار الموازنة للسنة المقبلة، فإننا عاهدنا أنفسنا والحكومة بإضافة طاقة بين أربعة آلاف وستة الألف ميكاواط لمنظومة الطاقية العراقية وبهذا ستتحسن ساعات التجهيز لكن هذا غير كاف".

وذكر كريم أنه "حاليًا نحتاج إلى 35 ألف ميكاواط فيما استطاعتنا تقدر بالوصول إلى أكثر من 21 ألف ميكاواط مما يعني أن لدينا نقصًا بحدود 14 ألف ميكاواط وهذا يحتاج إلى خطة متوسطة المدى لثلاث سنوات"، لافتًا إلى أن "لدينا خطة طويلة لمدة 5 سنوات لنصل إلى 45 الف ميكاواط، لكن الخطة القصيرة إذا تم إنجازها وستكون ساعات التجهيز أكثر من هذه السنة، وأتصور أن هناك تحسنًا هذه السنة".

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رصاص وموجات من الجحيم

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