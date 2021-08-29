اليونان: اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناهضين لإلزامية لقاحات كورونا

2021/08/29 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين تجمعوا وسط أثينا، اليوم الأحد، للاحتجاج على إلزامية لقاحات “كوفيد-19”.واحتشد حوالي 5 آلاف محتج أمام البرلمان اليوناني للتعبير عن رفضهم […]

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