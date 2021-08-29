الحاج: تبني الكتل السياسية لمشروع انصاف الشهداء هو استمرار في طريق الجهاد

2021/08/29 | 22:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، كاظم الحاج، اليوم الاحد، البعض يستهدف مؤسسات الشهداء لمنع ابناء العراق من التضحية لوطنهم، مبينا ان تبني الكتل السياسية لمشروع انصاف الشهداء هو استمرار في طريق الجهاد.وقال الحاج في حصاد الايام ان “ما نعيشه اليوم من استقرار هو بفضل دماء الشهداء التي اريقت في الجبهات”.واضاف “يجب […]

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