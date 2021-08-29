2021/08/29 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا تسعى إلى أن توقع اتفاقا مع حركة “طالبان”، على غرار الاتفاق الذي أبرم مع ليبيا.وأضاف أثناء عودته من زيارة إلى سراييفو: “لا أستطيع القول إننا لن نبرم (مع طالبان) مثل هذا الاتفاق كما فعلنا مع ليبيا.يمكننا أن نفعل ذلك.يكفي أن نجد …

ظهرت المقالة أردوغان: نسعى لاتفاق مع طالبان على غرار ليبيا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: نسعى لاتفاق مع طالبان على غرار ليبيا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: نسعى لاتفاق مع طالبان على غرار ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).