2021/08/29 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، إتلاف أدوية تشكل خطراً على صحة المواطنين في منفذ مطار النجف الدولي.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بإشراف مباشر من مديرية منفذ مطار النجف الدولي تم إتلاف (85) كارتون أدوية بشرية بوزن إجمالي بلغ (750) كغم”، لافتة الى أنه “تم دخول …

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