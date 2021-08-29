وزير الثقافة يوعز بإعداد دراسات لإنشاء متحف وطني عملاق

2021/08/29 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوعز وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم، اليوم الأحد، بإعداد دراسات لإنشاء متحف وطني عملاق.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “ناظم استقبل في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة سهى النجار رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار لمناقشة الأماكن المقترحة، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة والجهات الأخرى لإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ …

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