النفط تعلن اتخاذ 'قرارات مهمة' تخص مواطنين وموظفين والحشد الشعبي

2021/08/29 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط، احسان عبدالجبار اسماعيل، الاحد، اتخاذ الوزارة جملة من "القرارات المهمة"، منها بناء مجمعات سكنية عمودية للعاملين في القطاع النفطي، ودار للمسنين ومدارس نموذجية لابناء "شهداء" الحشد الشعبي.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان اليوم، (29 اب 2021)، ان "ذلك جاء خلال ترؤسه لاجتماع هيئة الرأي بحضور وكلاء الوزارة ومدراء التشكيلات النفطية".

وذكر اسماعيل، ان "الوزارة وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه مجتمعنا ومواطنينا، اتخذت جملة من القرارات المهمة التي تسهم في المشاركة الفاعلة في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والانسانية والمجتمعية، ومنها بناء مجمع سكني عمودي حديث لموظفيها في محافظة البصرة، فضلا عن بناء مدارس نموذجية وفق الطراز العالمي لابناء شهداء الحشد الشعبي في المحافظات الوسطى والجنوبية، تكريما لتضحياتهم وبطولاتهم دفاعا عن العراق".

وأشار اسماعيل وفقا للبيان، الى "بناء دار كبيرة للمسنين وفاء لما قدمه الاباء والامهات للاجيال، كذلك سيتم بناء دار لذوي الاحتياجات الخاصة، ودارين للحماية الاجتماعية".

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