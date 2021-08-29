الزمالك يرفض قرار إيقاف

2021/08/30 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نادي الزمالك المصري لكرة القدم بيانا أكد فيه رفضه لقرار لجنة المسابقات في الاتحاد المصري إيقاف لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا"

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