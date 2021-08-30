ماكرون يختتم جولته بالعراق: عملية الاعمار بطيئة جدا في الموصل

2021/08/30 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل‭-‬أربيل‭ -‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اختتم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬طغت‭ ‬عليها‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬زار‭ ‬كنيسة‭ ‬الساعة‭ ‬وجامع‭ ‬النوري،‭ ‬أبرز‭ ‬معالم‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬والتي‭ ‬دمرت‭ ‬بفعل‭ ‬قصف‭ ‬المعارك‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬وحثّ‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬العراقيين‭ ‬على‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬معاً‮»‬‭. ‬ من‭ ‬أربيل،‭ ‬أعرب‭ ‬ماكرون‭ […]

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