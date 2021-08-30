2021/08/30 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام حمّلني‭ ‬أهالي‭ ‬الموصل،‭ ‬رسالة‭ ‬وصلتني‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم،‭ ‬قالوا‭ ‬فيها‭ ‬انَّ‭ ‬ما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬حقائق‭ ‬أوجزوها‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬نقاط،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليسمعها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬او‭ ‬الموصل،‭ ‬وطلبوا‭ ‬منّي‭ ‬نقل‭ ‬نص‭ ‬الرسالة‭ ‬لأنها‭ ‬تصف‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬بدقة،‭ ‬وانا‭ ‬إذ‭ ‬أضعها‭ ‬امام‭ ‬الجانب‭ ‬الفرنسي،‭ ‬انّما‭ ‬ادعوهم‭ ‬الى‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشر نقاط لم يسمعها ماكرون في الموصل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشر نقاط لم يسمعها ماكرون في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).