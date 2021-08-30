زعيم‭ ‬طالبان‭ ‬هبة‭ ‬الله‭ ‬أخوند‭ ‬زاده‭ ‬في‭ ‬قندهار‭ ‬مستعدا‭ ‬للظهور‭ ‬العلني‭  ‬‬

2021/08/30 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر‭ ‬مرحلة‭ ‬للجلاء‭ ‬وضربة‭ ‬أمريكية‭ ‬تدمر‭ ‬مفخخة‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬ واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬نفذت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬ضربة‭ ‬‮«‬دفاعية‮»‬‭ ‬لطائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬استهدفت‭ ‬آلية‭ ‬مفخخة‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تهديد‭ ‬وشيك‮»‬‭ ‬للمطار‭ ‬مصدره‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭-‬ولاية‭ ‬خراسان‭ .‬فيما‭ ‬دخلت‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬الأجانب‭ ‬والأفغان‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬طالبان‭ ‬الأحد،‭ ‬مرحلتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ […]

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