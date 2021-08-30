2021/08/30 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر مرحلة للجلاء وضربة أمريكية تدمر مفخخة لداعش في كابول واشنطن- الزمان نفذت الولايات المتحدة الأحد في كابول ضربة «دفاعية» لطائرة من دون طيار استهدفت آلية مفخخة بهدف «القضاء على تهديد وشيك» للمطار مصدره تنظيم داعش-ولاية خراسان .
فيما دخلت عمليات إجلاء الأجانب والأفغان الهاربين من نظام طالبان الأحد، مرحلتها الأخيرة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده في قندهار مستعدا للظهور العلني ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما دخلت عمليات إجلاء الأجانب والأفغان الهاربين من نظام طالبان الأحد، مرحلتها الأخيرة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده في قندهار مستعدا للظهور العلني ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده في قندهار مستعدا للظهور العلني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).