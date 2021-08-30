بيان من الرئيس جو بايدن حول مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

2021/08/30 | 00:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهنئ حكومة العراق على استضافتها اليوم قمة إقليمية ناجحة ورائدة.هذا النوع من الدبلوماسية أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى حيث نسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط، وقيادة العراق في هذا الشأن تاريخية.تواصل … Readmore

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