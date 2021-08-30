قتل اثنين من قادة داعش والقبض على آخر شمال شرقي ديالى

2021/08/30 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، ان وكالة الاستخبارات تمكنت من قتل إثنين من قادة عصابات داعش والقبض على اخر في ديالى.

وقالت الخلية في بيان ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ونتائج تحقيق شرعت بتنفيذ عمليات تطهير لاوكار عصابات داعش، استهدفت قيادات إرهابية في مناطق ( جف عائشة ووادي الشاي ) شمال شرقي محافظة ديالى، وأشرف على هذه العمليات بشكل شخصي وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب قائد العمليات المشتركة".

واضافت ان "هذه العمليات اسفرت عن مقتل اثنين من قادة داعش والقاء القبض على احد القيادات المهمة والمسؤول عن الدعم للوجستي في هذه المناطق، كما ضبطت اسلحة ومعدات لعناصر داعش، ومازالت العمليات مستمرة لتطهير باقي المناطق ضمن قاطع المسؤولية".

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