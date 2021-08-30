عاجل- فساد مالي وتزوير.. أنباء عن القبض على رئيس مفوضية الانتخابات السابق في العراق

2021/08/30 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوة خاصة تابعة للجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق ابو رغيف، من إلقاء القبض اليوم على عضو مجلس مفوضية الانتخابات السابق مقداد الشريفي.وذكرت مصادر صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، انه "بعد تحقيقات وتحريات متخصصة، استحصلت اللجنة قرار قضائي بالقاء القبض على الشريفي".

واضافت ان "قوة خاصة نفذت عملية القاء القبض على الشريفي في مطار بغداد قبل سفره الى الخارج".وبينت المصادر ان "الشريفي متورط بملف فساد مالي واخر مرتبط بتزوير الانتخابات السابقة، مقابل مبالغ مالية".

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