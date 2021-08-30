مقتل اثنين من قادة داعش شمال شرقي ديالى

2021/08/30 | 00:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الاعلام الامني، مقتل اثنين من عصابات داعش الارهابية شمال شرقي ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ونتائج تحقيق شاركت بتنفيذ عمليات تطهير لاوكار عصابات داعش، استهدفت قيادات إرهابية في مناطق ( جف عائشة ووادي الشاي ) شمال شرقي محافظة ديالى".واضافت، انه "وأشرف على هذه العمليات بشكل شخصي وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب قائد العمليات المشتركة، حيث اسفرت هذه العمليات عن مقتل اثنين من قادة داعش والقاء القبض على احد القيادات المهمة والمسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق، كما ضبطت اسلحة ومعدات لعناصر داعش، ومازالت العمليات مستمرة لتطهير باقي المناطق ضمن قاطع المسؤولية" .

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