وكالة الاستخبارات تضرب مضافات وتطيح بقيادات لـ'داعش' في كركوك (فيديو)

2021/08/30 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الأحد، من ضرب مضافات والاطاحة بقيادات لتنظيم "داعش" في كركوك.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية امنية نوعية وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضربت مضافات لداعش".

وأضاف المصدر أنه "تم الاطاحة واعتقال قيادات في التنظيم"، مشيراً الى أن "العملية تمت في محافظة كركوك".

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