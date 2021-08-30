اليونان.. اشتباكات في احتجاج مناهض للقاحات كورونا

2021/08/30 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات في العاصمة اليونانية، أثينا، مساء الأحد، بين الشرطة وعدد من المشاركين في مسيرة مناهضة للتطعيم ضد كوفيد-19.

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