من مدرسة الحطب إلى السوربون - محمد علي مقلد

2021/08/30 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد بدأت حياتي الدراسية في مدرسة القرية.



أربعة صفوف في غرفتين تابعتين للكنيسة ( الأنطش)، التدفئة على الحطب وعلى كل طالب أن يحمل معه في صباحات الشتاء الباردة قطعة حطب.



أستاذان، وفي بعض السنوات، استاذ واحد.



أذكر أنني كنت في الابتدائي الثاني، وكان أستاذ من آل عواد يعطي حصة في الغرفة التي أنا فيها، فكلفني أن أنتقل إلى الغرفة الثانية لأتلو نص الإملاء على طلابها من الصفين الثالث والرابع.عام 1958 ،كنت في ......





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